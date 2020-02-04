Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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