Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildiğini söyledi.
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