Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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