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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük."
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı "İdlib'de TSK, Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı