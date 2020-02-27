Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük."

Erdoğan: "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:15 Kaynak: AA
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