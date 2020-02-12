Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi