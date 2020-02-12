Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık."

Vladimir Putin, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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