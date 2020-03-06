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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz" dedi.
Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:14
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