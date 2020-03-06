Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz" dedi.


Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:14 
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