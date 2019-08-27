Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı."

Recep Tayyip Erdoğan, Masum, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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