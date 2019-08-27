Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez."
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