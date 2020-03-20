Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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