Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye...
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu
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