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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. 2 bin 100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü." - İSTANBUL
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