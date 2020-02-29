Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de şehit sayımız 36'ya çıktı. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. 2 bin 100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü." - İSTANBUL

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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