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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir"
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