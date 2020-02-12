Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse, vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır." dedi.


Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı" dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gereken adımları atacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:45 
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