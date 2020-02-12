Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse, vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır." dedi.



Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı" dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gereken adımları atacağını ifade etti.