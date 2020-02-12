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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse, vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır." dedi.
Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı" dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gereken adımları atacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:45
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