Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağızView on euronews.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağızView on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Soçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi
Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]