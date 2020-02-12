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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağızView on euronews.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağızView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:18
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