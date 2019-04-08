Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de Şu An İtibarıyla Atmamız Gereken Adımları Attık, Atmaya da Devam...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İdlib
'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:57 Kaynak: AA
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