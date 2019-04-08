Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de Şu An İtibarıyla Atmamız Gereken Adımları Attık, Atmaya da Devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de Şu An İtibarıyla Atmamız Gereken Adımları Attık, Atmaya da Devam...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika
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