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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek." - İSTANBUL
Son Dakika Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi