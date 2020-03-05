Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz. Bu gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
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