Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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