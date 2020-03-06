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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki ateşkes) Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız."
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