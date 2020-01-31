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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız." - ANKARA
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