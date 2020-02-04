Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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