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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır."
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