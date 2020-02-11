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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik."
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