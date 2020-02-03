Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib'deki saldırı) Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib'deki saldırı) Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor."
Son Dakika Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Şehit ateşi Tuzla'ya düştü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı