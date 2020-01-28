Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu