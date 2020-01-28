Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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