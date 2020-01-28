Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu, tedbirlerimizi almış... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu, tedbirlerimizi almış...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.
-2-
Son Dakika İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler