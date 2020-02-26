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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak." - ANKARA
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