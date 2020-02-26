Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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