Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz"

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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