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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İdlib harekatı) Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz"
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