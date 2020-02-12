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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Herkes gözünü kapatsa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Herkes gözünü kapatsa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Herkes gözünü kapatsa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak." - ANKARA
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