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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette."
Son Dakika Son dakika: Devlet Bahçeli, İdlib'teki hain saldırının ardından Rusya'ya ateş püskürdü Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Şehit ateşi Tuzla'ya düştü