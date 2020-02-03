Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik..."

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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