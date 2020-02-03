Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik..."
Son Dakika Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama