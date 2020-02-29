Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit verdiğimiz saldırının haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili açıklama yapıyor Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:42 Alişan: Neredeyse göçmenlere kurşun atacaklar!
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 12:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]