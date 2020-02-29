Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı." - İSTANBUL
Son Dakika Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit verdiğimiz saldırının haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili açıklama yapıyor Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı