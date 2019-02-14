Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib Muhtırasıyla Üzerimize Düşeni Yapmaya Devam Edeceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İdlib
muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rejimin ateşkese uyması noktasındaki beklentimizi de Rus ve İranlı mevkidaşlarıma ilettim. İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün korunması ve bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele etme kararlığımızı teyid ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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