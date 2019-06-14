Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib
) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."
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