Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...

4 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Hükümet, Tacikistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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