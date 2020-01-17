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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı"
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı"
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