Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İdlib ) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı"

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Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var