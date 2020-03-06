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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Bizim burada karşımızda...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Bizim burada karşımızda Rusya yok, burada bizim karşımızda rejim var."
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Bizim burada karşımızda Rusya yok, burada bizim karşımızda rejim var."
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