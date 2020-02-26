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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur.
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız"
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