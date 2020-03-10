Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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