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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdliblilere briket barınak yapımı) Bu konuda Merkel 'Belli bir desteği...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdliblilere briket barınak yapımı) Bu konuda Merkel 'Belli bir desteği verebiliriz.' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdliblilere briket barınak yapımı) Bu konuda Merkel 'Belli bir desteği verebiliriz.' dedi."
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