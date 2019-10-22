Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir."
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