Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı: Siz geldiniz hava ne güzel oldu

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır

Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı

Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!