Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir."

Recep Tayyip Erdoğan, İdlip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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