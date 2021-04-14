Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında salgında can kaybı ve yeni vaka sayıları nedeniyle kısmi kapanmaya gidileceğini açıklamış, yeni kısıtlamaları duyurmuştu. Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı.

Erdoğan Dijital Medya Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.