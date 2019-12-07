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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı bir şekilde söner, gider."
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı bir şekilde söner, gider."
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