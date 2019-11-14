Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.