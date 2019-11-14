Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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