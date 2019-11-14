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Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.
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