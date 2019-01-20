Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhale Süreci Devam Eden 900 Yataklı Şehir Hastanemizi Hizmete Sunacağız"

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

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