Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhale Süreci Devam Eden 900 Yataklı Şehir Hastanemizi Hizmete Sunacağız"
1 saat önce
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:12 Kaynak: AA
Zeybekci ile Safiye Teyze Arasındaki Sohbetin Görüntüleri, İlgi Gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!
İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı