Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhale Süreci Devam Eden 900 Yataklı Şehir Hastanemizi Hizmete Sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhale Süreci Devam Eden 900 Yataklı Şehir Hastanemizi Hizmete Sunacağız"

1 saat önce

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:12 Kaynak: AA

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