Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracat Yüzümüzü Güldürmeye Devam Ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracat Yüzümüzü Güldürmeye Devam Ediyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bay Kemal'e müjde vermemiz lazım 170 milyar dolar rakamını göreceğiz"
-"Bu Bay Kemal için müjde mi olur yoksa farklı bir şey mi olur bilemem. Cari açık azalıyor. 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor"
-"2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor"
-"2002'de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal"
-"Şimdi bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi"
-"Ağustos'taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik"
-"Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13. Büyük ekonomisi olmaktan 12'ciliğe yükseleceğiz"
-"2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:10 Kaynak: İHA

İhracat, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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