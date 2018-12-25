Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İhracat
yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bay Kemal'e müjde vermemiz lazım 170 milyar dolar rakamını göreceğiz"
-"Bu Bay Kemal için müjde mi olur yoksa farklı bir şey mi olur bilemem. Cari açık azalıyor. 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor"
-"2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor"
-"2002'de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal"
-"Şimdi bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi"
-"Ağustos'taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik"
-"Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13. Büyük ekonomisi olmaktan 12'ciliğe yükseleceğiz"
-"2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
partisinin grup toplantısında konuşuyor.