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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız."
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