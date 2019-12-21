Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı.

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