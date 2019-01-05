Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 168,1 Milyar Dolarlarla Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Rakamına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 168,1 Milyar Dolarlarla Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Rakamına...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 168,1 milyar dolarlarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı ama kıl payı geride kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 168,1 milyar dolarlarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı ama kıl payı geride kaldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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