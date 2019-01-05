Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatta Geçen Yıl 168,1 Milyar Dolara Ulaşıldığını Belirterek, "Herhalde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:29 Kaynak: AA
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