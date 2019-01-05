Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatta Geçen Yıl 168,1 Milyar Dolara Ulaşıldığını Belirterek, "Herhalde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatta Geçen Yıl 168,1 Milyar Dolara Ulaşıldığını Belirterek, "Herhalde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatta Geçen Yıl 168,1 Milyar Dolara Ulaşıldığını Belirterek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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