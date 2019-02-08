Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki Ay Afrin'de Biz Leblebi Çekirdek mi Kullandık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki Ay Afrin'de Biz Leblebi Çekirdek mi Kullandık?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerte bu toprakları yedirtmeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Güncel
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