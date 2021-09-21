Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar

21.09.2021 04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Geçtiğimiz Mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunmuş yeni işbirliği ve yatırım imkanlarını ele almıştık. Bu defa da Türk Amerikan iş Konseyi, Amerikan iş dünyasının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmemize imkan sağladı. Türkiye ve ABD, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan işbirliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Sadece ekonomi ve ticarette değil, güvenlikten teröre, savunmadan yatırımlara uzanan geniş bir alanda ciddi bir işbirliği imkanlarımız bulunuyor. Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz bunların dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Türk Amerikan ilişkilerinin, konu bu zaviyeden ele alındığında, karşılaşılan zorlukları aşabilecek olgunluğa ve kapasiteye sahip olduğu görülecektir. Önemli olan her iki ülkede de bu yönde kuvvetli bir siyasi anlayış ve iradenin bulunmasıdır."

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı samimi ve kapsamlı görüşmeyi hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti; "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiği de hem fikiriz. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarıyla birlikte salgın sonrası dönemi doğru değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde artan karşılıklı yatırımların önemli bir rolü bulunuyor. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirket sayısı 1971'e ulaştı. Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Uygun maliyet ve geniş üretim imkanları, iyi eğitimli iş gücü ve modern lojistik altyapısıyla Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir. Salgın döneminde sadece sağlıkta değil üretim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam, sosyal destekler alanlarında da ülkemiz pozitif yönde ayrıştı. Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışlarında üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla Türkiye, giderek daha çok öne çıkmaya başladı. Olumsuz küresel ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık."

'G20'DE SANAYİ ÜRETİMİ EN ÇOK ARTAN ÜLKELERDEN OLDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla G20 içerisinde ikinci sırada yer aldık. Aynı dönemdeki G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 210 milyar doları geride bıraktık. Diğer yandan son 19 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz reform gündemimizden de kopmuyoruz. Kısa süre önce insan hakları eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi milletimizle paylaştık. Ülkemizi sivil, daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küresel ekonomi ve üretim paradigmasında yaşanan köklü değişimleri de yakından izliyoruz. İnsanlığın iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini giderek daha fazla hissetmeye başladığını görüyoruz. Bizde ekonomimizi bu yönde dönüştürecek yenilikçi ve çevre dostu adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

THY, DALLAS HAVAALANI'NDAN DİREKT UÇUŞ BAŞLATACAK

Esnek ve yüksek üretim kapasitesiyle Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari dayanışmamızı güçlendirmenin bir yolu da işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmekten geçiyor. Enerji konusu bu bakımdan her iki ülkeye ciddi imkanlar sunuyor. Amerika'yla enerji alanındaki işbirliğimiz özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz sektöründeki ortak faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcımız Türk Havayolları, Amerika'da 10 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirmektedir. 23 Eylül'de Dallas Havaalanında uçuş başlatacaktır" dedi.

'50 EYALETİNE YÖNELİK YEREL ODAKLI TİCARET POLİTİKALARI GELİŞTİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

"Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın gerçek potansiyeline ulaşmasında sizlerin vereceği güçlü desteğin katkısı büyük olacaktır. Önümüzdeki bu kazançlı potansiyelden daha fazla yararlanmak için karşılıklı diyaloğu ve işbirliğini arttırmalıyız. Bu amaçla Amerika'nın farklı sektörel önceliklerine sahip 50 eyaletine yönelik yerel odaklı ticaret politikaları geliştiriyoruz. Biz bu doğrultuda samimiyetle çalışırken Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ticareti engelleyici bazı tek taraflı uygulamaları işimizi zorlaştırıyor. Bunla birlikte, bu meselelerin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz. Siz değerli iş insanlarına bu konuda büyük rol düşmektedir. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hususunda Amerikan makamları nezdinde girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Türk Amerikan ilişkilerinin ilerletilmesi için sizlerin ve iş konseylerinin göstereceği katkıların çarpan etkisi yapacağı şüphesizdir. Tek gündemi Türk Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin ve çıkar gruplarının ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art niyetli hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak bu faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı 23:53 Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz 23:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı 22:25 ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi Sıfır otomobillerde 19:29 Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Son Dakika Haberleri
18:50 Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
18:49 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim         
00:37
Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına yanıt: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz         
23:52
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar "Dünyada bir ilk" diyerek paylaştı         
20:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 05:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement