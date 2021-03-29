Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde konuştu. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir."

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